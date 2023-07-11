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НовостиОбщество11 июля 2023 13:03

В Северске установят две камеры фото- видеофиксации за 20 миллионов

Установку планируют уже в этом году
Александра Тайбатрова
Комплексы установят на Коммунистическом проспекте, 133, и на перекрестке Коммунистического проспекта и улицы Курчатова

Комплексы установят на Коммунистическом проспекте, 133, и на перекрестке Коммунистического проспекта и улицы Курчатова

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области ищут подрядчика, который установит два комплекса фотовидеофиксации в Северске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Заявки на аукцион принимают до 14 июля.

«Комплексы установят на Коммунистическом проспекте, 133, и на перекрестке Коммунистического проспекта и улицы Курчатова», - следует из документации.

Начальная цена аукциона составляет почти 20 миллионов рублей. Камеры установят на уже существующих опорах. Выигравший закупку поставщик должен будет выполнить все работы до 15 декабря 2023 года.