Кормозаготовку начали в 10 районах Томской области

Траву уже скосили более чем на 4,7 тысячах гектаров Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В 10 районах Томской области начали кормозаготовку, информирует пресс-служба обладминистрации. Траву уже скосили более чем на 4,7 тысячах гектаров. Хозяйства региона заготовили более 2,5 тысяч тонн сена.

«Восемь районов ведут заготовку сенажа», - рассказали в пресс-службе администрации региона и уточнили, что больше всего сенажа заготовили в Асиновском и Томском районах – 13,7 тысяч и 5,7 тысяч тонн соответственно.

Также в Томском и Асиновском районах идет заготовка зерносенажа.

Параллельно с этими работами в районах продолжается работа с посевами. Их обрабатывают гербицидами, инсектицидами, фунгицидами, вносят удобрения.