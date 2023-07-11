Более 2,6 млн рублей потеряла жительница Томска из-за мошенников

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В Томске местная жительница потеряла более 2,6 миллионов рублей из-за мошенников. Пострадавшей позвонила девушка и представилась сотрудником правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, в конце июня 2023 года женщине позвонила неизвестная девушка, представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила о том, что получена информация об утечке персональных данных. Позже с потерпевшей связались якобы представители Центрального банка, которые подтвердили данную информацию и порекомендовали обнулить все счета и выпустить новый, что она и сделала", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что два дня общения с мошенниками, женщина перевела на «новый» счет аферистов более 1,2 миллионов рублей личных сбережений и более 1,4 миллионов рублей кредитных средств. Возбуждено уголовное дело.