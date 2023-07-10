На томских дорогах продолжается ремонт

На Красноармейской улице фрезировали старое покрытие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжают ремонтировать дороги, отчитывается мэрия. Так, за прошедшие выходные на Красноармейской фрезировали более полутора тысяч квадратных метров старого асфальта. А на Дальне-Ключевской и Киевской улицах уложили выравнивающий слой асфальта.

«Также производился ремонт пешеходных тротуаров на улицах Беринга, Красноармейской, Киевской», - перечислили в пресс-службе мэрии и добавили, что в переулке Дербышевском подрядчики устанавливали бортовые камни.

Одновременно с этим на дороги Томска наносят новую разметку. Например, такие работы выполнили на пешеходных переходах на Комсомольском проспекте.

Всего в этом году в Томской области отремонтируют более 200 километров дорог.