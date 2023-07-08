Жительницу Томска задержали за ложное сообщение о минировании административного здания

Фото: Ксения Высотина

В Томске полиция задержала 23-летнюю девушку за сообщение о минировании административного здания. 23-летняя девушка находилась в алкогольном опьянении во время звонка в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска поступило анонимное сообщение о якобы существующей опасности административного здания, расположенного на улице Вокзальной", - говорится в сообщении.

По информации полиции, после звонка, спецслужбы в течение часа установили местонахождение подозреваемой, которая созналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.