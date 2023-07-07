Суд признал незаконными счета «ТомскРТС» юридическим лицам за теплопотери

Компания включала в договоры абонентов расходов за потери тепловой энергии Фото: Олег УКЛАДОВ

Томский арбитражный суд нашел в действиях «ТомскРТС» признаки злоупотребления доминирующим положением. Компания включала в договоры абонентов расходов за потери тепловой энергии, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Ранее в управление ФАС от томских организаций-потребителей поступили жалобы на действия компании «ТомскРТС». Ресурсонабжающая организация помимо воли абонентов, включила в договоры энергоснабжения положения о возмещении расходов за потери тепловой энергии. Фактически они должны компенсироваться платой за потребленную энергии по установленному тарифу.

«Кроме того, установлено, что в оспариваемых договорах энергоснабжения компенсация одних и тех же потерь тепловой энергии, включенных в тариф, предусмотрена двумя разными способами, что также нарушает права потребителей», — говорится в сообщении.

Антимонапольный орган пришел к выводу, что условия договоров неправомерны и нарушают права потребителей. Компании выдали предупреждение и обязали провести перерасчет абонентской платы и урегулировать договоры. Ресурсники не согласились с решением и потребовала признать предупреждения антимонопольного органа незаконными.

Однако 26 июня 2023 арбитражный суд первой инстанции подтвердил законность выданного Томским УФАС предупреждения АО «ТомскРТС» и подтвердил наличие в действиях компании признаков злоупотребления доминирующим положением