Болезнь Лайма обнаружили уже у 12 жителей Томской области

За неделю от клещей посадили 998 человек в Томской области Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в больницы Томской области с присасыванием клещей обратились 998 человек, из них 156 детей. Болезнь Лайма подтверждена уже у 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Больше всего обращений по-прежнему фиксируется в Томске – 605, из них 94 ребенка.

По данным Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона в больницы региона обратились 15 тысяч человек, в том числе 2795 детей. Из обратившихся только 18,3% были привиты от клещевого энцефалита - 2752 человека, из них 608 детей.

В этом эпидсезоне прививку от КВЭ сделали почти 54 тысячи томичей.

Жителям региона напоминают, что самая вакцина является самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита.

Пострадавшие от клещей могут обращаться в круглосуточные пункты Серопрофилактики: в Томске - «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74), «Детская больница №1» (Московский тракт, 4), «Поликлиника №4» (ул. Интернационалистов, 2а), «МСЧ №2» (Бела Куна, 3), жителям области могут обратиться в приёмные покои районных больниц.