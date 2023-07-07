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НовостиОбщество7 июля 2023 2:00

Жителей Томска просят не купаться в фонтанах на Иван Купала

Купание в фонтанах может нанести вред технологическому оборудованию и самому человеку
Алёна Мищенко
Томичей просят не купаться в фонтанах

Томичей просят не купаться в фонтанах

Фото: Анна Ковалёва

Администрация Томска в предверии дня празднования Ивана Купалы обратилась к жителям города с просьбой не купаться в фонтанах, а также не выливать в них пенящиеся жидкости и не оставлять мусор.

«Купание в фонтанах небезопасно для человека – он может пораниться об оборудование (форсунки, датчики). Также в воду для очистки добавляют специальные вещества, которые могут негативно сказаться на коже горожан», — предупредили в мэрии.

Также купание в фонтане может нанести вред технологическому оборудованию, за что человеку грозит штраф.

Кроме того, из фонтанов нельзя вычерпывать воду, так как при критической отметке воды в чаше, насосное оборудование может перестать корректно работать. Из-за этого работу фонтана придется остановить для технического обслуживания и наполнения чаши водой.