Тульский инвестор отремонтирует два «Дома за рубль» в Томске

Фото: администрация Томска

Еще три деревянных здания по программе «Дом за рубль» обрели потенциальных арендаторов. Из них два дома по улице Розы Люксембург и по переулку Островского отремонтирует тульская копания, сообщили в администрации города.

На аукцион по продаже права аренды деревянных томских исторических домов заявились три участника. Им предложат заключить договор на аренду дома по начальной аукционной цене.

Заявки на аренду домов по улице Розы Люксембург, 72б и переулку Островского,7 подала тульская производственно-коммерческая фирма «Улдуз». Если договор аренды будет заключен, то предприниматели из Тульской области станут первыми иногородними инвесторами проекта «Дом за рубль».

Начальная аукционная цена на эти два дома составляет порядка 79 тысяч и 70 тысяч рублей в год.

Дом по улице Советской, 36 захотела арендовать томская компания «Регионстроймонтаж». Их заявка оказалась единственной на торгах. Начальная цена на аренду составляет около 69 тысяч рублей.

В этом году уже 13 «домов за рубль» обрели своих арендаторов. С начала действия проекта — 48 домов.