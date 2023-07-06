В Томской области ищут пропавшего 44-летнего мужчину

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" попросили помощи томичей в поисках 44-летнего жителя Колашевского района Томской области. Местонахождение Владимира Барабанова неизвестно с 3 июля 2023 года.

"Поселок Большая Саровка, Колпашевский район, Томская область, внимание! Помогите найти человека! Пропал Барабанов Владимир Александрович, 44 года (1978 года рождения)", - говорится в сообщении.

Мужчина 3 июля ушел в неизвестном направлении и до настоящего момента не вернулся.

Рост пропавшего 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В момент пропажи был одет в камуфляжную куртку, черные штаны, резиновые сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).