Жителю Асино дали 3 года колонии строгого режима за сообщение о минировании вокзала

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В Томской области 30-летнего жителя Асино приговорили к трем годам колонии за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в районном центре, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи установили, что 24 февраля 2023 года 30-летний мужчина находился на одной из улиц Асино позвонил в полицию и рассказал, что посетителям вокзала и работникам станции угрожает опасность.

«Полицейскими во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов незамедлительно были приняты меры к обследованию места происшествия и прилегающей к нему территории, в том числе с применением специальных технических средств и служебных собак», — говорится в сообщении.

После проверки информация о существующей угрозе не подтвердилась.

Сообщивший ложную информацию об акте терроризма мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Асиновский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.