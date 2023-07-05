В Томске завершены поиски пропавшего 10 дней назад 57-летнего мужчины

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Томские волонтеры нашли живым 57-летнего Александра Галицкого, местонахождение которого было неизвестно с 26 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем телеграм-канале.

Напомним, местонахождение мужчины было неизвестно с 26 июня 2023 года. Ориентировка на поиск была опубликована в среду, 5 июля.

«Галицкий Александр Аркадьевич найден, жив! Благодарим за распространение информации!», – говорится в сообщении.

Где находился все это время мужчина, не сообщается.