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НовостиОбщество5 июля 2023 13:01

В Томске завершены поиски пропавшего 10 дней назад 57-летнего мужчины

Мужчину нашли живым
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Томские волонтеры нашли живым 57-летнего Александра Галицкого, местонахождение которого было неизвестно с 26 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем телеграм-канале.

Напомним, местонахождение мужчины было неизвестно с 26 июня 2023 года. Ориентировка на поиск была опубликована в среду, 5 июля.

«Галицкий Александр Аркадьевич найден, жив! Благодарим за распространение информации!», – говорится в сообщении.

Где находился все это время мужчина, не сообщается.