В Томске завершены поиски пропавшего 10 дней назад 57-летнего мужчины

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"
Томские волонтеры нашли живым 57-летнего Александра Галицкого, местонахождение которого было неизвестно с 26 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем телеграм-канале.
Напомним, местонахождение мужчины было неизвестно с 26 июня 2023 года. Ориентировка на поиск была опубликована в среду, 5 июля.
«Галицкий Александр Аркадьевич найден, жив! Благодарим за распространение информации!», – говорится в сообщении.
Где находился все это время мужчина, не сообщается.