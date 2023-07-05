Жители Томска потеряли более 12 млн рублей из-за финансовой пирамиды

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В полицию обратились 12 жителей Томска, которые вложились в финансовую пирамиду и потеряли более 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

По данным ведомства, с сентября 2022 года по май 2023 года томичи в СМИ и от знакомых узнали об организации, с помощью которой можно получить пассивный доход.

«После того как граждане вносили денежные средства, их счета пополнялись и они выводили часть прибыли. Однако, когда потерпевшие попытались вывести оставшиеся на счетах сбережения то получили отказ от представителей организации», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

По информации РЕН ТВ, речь идет о компании «Трейдер Инком». Она была создана в 2022 году и почти сразу появилась в черном списке Центробанка, так как имела признаки финансовой пирамиды.