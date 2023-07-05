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НовостиОбщество5 июля 2023 6:19

Житель Томской области заплатит 2,6 млн рублей ущерба за незаконную рубку леса

Арендатор лесного участка не охранял лес от незаконных рубок
Алёна Мищенко

Природоохранная прокуратура через суд потребована от арендатора лесного участка в Томской области возместить причиненный незаконной рубкой ущерб в размере более 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что один из арендаторов лесных участков на территории Верхнекетского лесничества по договору должен был заниматься охраной лесов от незаконных рубок. Однако он этого не делал.

«Бездействие привело к тому, что на территории арендованного участка совершена незаконная рубка лесных насаждений, в результате которой лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании с лесопользователя ущерба, причиненного лесному фонду от незаконных рубок.

Суд требования прокурора удовлетворил. Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.