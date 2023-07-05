Житель Томской области заплатит 2,6 млн рублей ущерба за незаконную рубку леса

Природоохранная прокуратура через суд потребована от арендатора лесного участка в Томской области возместить причиненный незаконной рубкой ущерб в размере более 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что один из арендаторов лесных участков на территории Верхнекетского лесничества по договору должен был заниматься охраной лесов от незаконных рубок. Однако он этого не делал.

«Бездействие привело к тому, что на территории арендованного участка совершена незаконная рубка лесных насаждений, в результате которой лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании с лесопользователя ущерба, причиненного лесному фонду от незаконных рубок.

Суд требования прокурора удовлетворил. Ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.