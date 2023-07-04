Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 12:24

В Томске спасатели освободили застрявшую голову мальчика из стула

Мальчик застрял в спинке металлического стула
Алёна Мищенко
Фото: ПСС по Томской области

Фото: ПСС по Томской области

В Томске спасатели помогли освободиться мальчику, у которого голова застряла в спинке металлического стула, сообщила в среду пресс-служба областной поисково-спасательной службы (ПСС) .

Спасатели выезжали на помощь юному пострадавшему 4 июля.

«Во время просмотра мультфильмов мальчик облокотился головой на спинку, а выбраться самостоятельно уже не смог. Родители обратились за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.

Сотрудники ПСС ручным гидравлическим аварийно-спасательным инструментом разжали прутья спинки и освободили ребенка.

«Ребёнок поблагодарил спасателей и сказал, что в будущем обязательно придет к ним работать», — рассказали в ПСС.

Напомним, ранее помощь спасателей потребовалась девочке, которая напоролась на рыбацкий крючок в Томи и не могла выбраться из воды.