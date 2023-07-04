В Томске спасатели освободили застрявшую голову мальчика из стула

Фото: ПСС по Томской области

В Томске спасатели помогли освободиться мальчику, у которого голова застряла в спинке металлического стула, сообщила в среду пресс-служба областной поисково-спасательной службы (ПСС) .

Спасатели выезжали на помощь юному пострадавшему 4 июля.

«Во время просмотра мультфильмов мальчик облокотился головой на спинку, а выбраться самостоятельно уже не смог. Родители обратились за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.

Сотрудники ПСС ручным гидравлическим аварийно-спасательным инструментом разжали прутья спинки и освободили ребенка.

«Ребёнок поблагодарил спасателей и сказал, что в будущем обязательно придет к ним работать», — рассказали в ПСС.

Напомним, ранее помощь спасателей потребовалась девочке, которая напоролась на рыбацкий крючок в Томи и не могла выбраться из воды.