В Томске девочка напоролась на рыбацкий крючок в Томи и не могла выбраться из воды

Фото: ПСС по Томской области

Девочка напоролась на рыбацкий крючок при купании в реке Томь в Томске и не могла выбраться из воды. После освобождения, ребенок отправился в больницу. Об этом сообщает областная поисково-спасательная служба .

Тревожный вызов от бдительного томича поступил оперативному дежурному ПСС 4 июля в 13:33. Помощь потребовалась девочке, которая напоролась ногой на рыболовный крючок с блесной при купании в реке Томь.

«Пострадавшая не смогла выбраться из воды самостоятельно, поскольку рыболовная снасть была зацеплена поводком за лежащую на дне реки бетонную плиту», — говорится в сообщении.

Отдыхающие на берегу томичи указали спасателями направление к месту происшествия.

На месте происшествия ребенка поддерживал в воде мужчина, который отдыхал в том же месте. Спасатели добрались до девочки, перекусили поводок для блесны слесарным инструментом и доставили ее на берег.

«Девочка вместе с отцом и сотрудниками скорой медицинской помощи отправилась в больницу для извлечения крючка из ноги», — уточнили в ПСС.

Спасатели предупреждают, что купание в неположенных местах опасно для жизни. Томичам советуют отдыхать в специально отведенных для купания местах.