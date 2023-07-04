Более 2 млн рублей вернули томским туристам в 2022 году за отмененные поездки

Томским туристам вернули более 2 млн рублей в прошлом году Фото: Владимир ВОРСОБИН

С начала года 13 томичей пожаловались на действия туроператоров и турагентов, которые оказываются возвращать деньги за отменные туры. В прошлом году томичам помогли вернуть более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области.

«В прошлом году в Управление Роспотребнадзора по Томской области поступило 80 жалоб на действия туроператоров и турагентов, 21 жалоба – на действия авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Специалисты подали 15 исков в защиту прав потребителей. После рассмотрения дел туристам вернули 2,1 миллиона рублей, из них компенсация морального вреда составила 30 тысяч рублей.

Чаще всего томские туристы жаловались на отмену ранее оплаченного тура из-за увеличения стоимости, отказ в возврате денег по приобретенным «ковидным» турам, отказ в возврате средств за отменный рейс, отказ в авиперевозке в связи с опозданием на регистрацию.

В этом году в Роспотребнадзор поступило уже 13 обращений. Томичи жалуются на турфирмы, которые не хотят возвращать деньги за отмененный тур.

В настоящее время подан 1 иск, он находится на рассмотрении.