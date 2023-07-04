Диабетик из Томска получил просроченный инсулин по льготам

Фото: "Аргументы и факты - Томск"

Житель Томска Александр живет с диабетом более 20 лет. Недавно мужчина получил льготный инсулин, однако позже обнаружил, что срок годности закончится в августе 2023 года. Подробную историю томича рассказал портал "Аргументы и факты - Томск".

«Мне им пользоваться с августа нельзя будет. Я говорю заберите, передайте кому-то, кто тоже сможет пользоваться», — говорит томич.

В аптеке забирать препарат обратно отказались. В областном департаменте здравоохранения при обращении пообещали разобраться в ситуации. Позже перезвонили и сказали, что по ситуации Александра проведено совещание, но какие действия необходимо предпринять томичу, чтобы заменить лекарство - не объяснили.

Менять препарат на тот, что будет с нормальным сроком годности, Александру также отказались.

На данный момент редакция "АиФ-Томск" отправила запрос в региональную прокуратуру и департамент здравоохранения.