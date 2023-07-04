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НовостиОбщество4 июля 2023 5:45

Три новых мусоровоза за 30 млн рублей поступят в Томск

В ближайшие дни техника поступит в Томск
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

В Томск поступят три новых мусоровоза для регионального оператора «Спецавтохозяйство» за миллионов рублей. Об этом сообщили в мэрии.

Город закупил три новые единицы спецтехники для регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

«Это будут три мусоровоза, с задней или боковой загрузкой. Кроме того, в ближайшее время будет заключен контракт на поставку нового бульдозера. На эти цели из бюджета Томска направлено порядка 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщил и.о. мэра Михаила Ратнера, в ближайшие дни техника будет отгружена в Томск, в начале следующей недели она прибудет в город, пройдет процедуру приемки и начнет работать на уборке городских улиц.