В Томске в СибГМУ более 200 абитуриентов поступят в университет по целевому договору

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В 2023 году в СибГМУ более 200 абитуриентов поступят в университет по целевому договору. В медицинском вузе в рамках регионального проекта предусмотрено 116 договоров по программам специалитета, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

"Наиболее эффективной мерой для устранения кадрового дефицита в здравоохранении является целевая подготовка, которая дает студентам, получившим диплом, гарантию на трудоустройство, а медицинским организациям – возможность укомплектовать штат", — отметил начальник областного департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

В департаменте добавили, что на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения укомплектованность врачами составляет около 83%.