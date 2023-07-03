Из политехнического университета Томска ушли два проректора

Фото: Ксения Высотина

В Томске в ТПУ два проректора прокинули свой пост. На их места уже назначены сотрудники временно исполняющие обязанности, сообщает пресс-служба университета.

Со своих должностей ушли: проректор по цифровизации Александр Фадеев и проректор по трансферу технологий и образовательных услуг Евгений Беспала.

Как уточнили в вузе, на их места были назначены новые сотрудники. Первым из них стал Олег Долматов, он пришел на место Беспалова. И.о. проректора выпускник университета, специальность «Физико-энергетические установки». Работает в вузе с момента его окончания. С 2017 года руководит Инженерной школой ядерных технологий ТПУ.

На место Фадеева пришел Константин Квасников. Он трудится в вузе с 1993 года. В 2019 году переведен на должность заместителя проректора ТПУ по цифровизации. Является специалистом в области телекоммуникационных систем и баз данных.