В Томске на улице Беринга появится новый пешеходный переход

В Томске сделают новый пешеходный переход. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске на пересечении улиц Беринга и Ивана Черных в рамках нацпроекта оборудуют новый пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Новый пешеходный переход будет оборудован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», он появится на пересечении улиц Беринга и И. Черных, где сейчас проходит ремонт», — говорится в сообщении.

Также на улице Беринга согласно смете обновят светофорные объекты и пешеходные переходы. По данным мэрии, на протяжении всей улицы будет установлено 28 светофорных секций для автомобилей и 24 для пешеходов.

Кроме того будет добавлено 10 речевых информаторов и 48 светильников на пешеходных переходах. Томичи смогут перейти улице Беринга на пересечении с улицей Мичурина в районе дома по улице Беринга, 15, на перекрестках с улицы Сергея Лазо и улицы Ивана Черных, возле дома по улице Беринга, 4 и рядом с кольцом на Иркутском тракте.

Перед включением улицы в нацпроект специалисты провели анализ, где люди пытаются прибежать дорогу, чтобы усовершенствовать безопасность дорожного движения.

Всего в 2023 году в Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать семь участков общей площадью 153 тысячи квадратных метров. На эти цели потратят почти 900 млн рублей, из них более 300 млн из городского бюджета и областного.