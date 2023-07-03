"Черная молния": в Томске на продажу выставили Волгу 1965 года, как из известного фильма

В Томске продают машину, как из фильма. Фото: Авито

В Томске на продажу выставили редкий раритетный автомобиль. ГАЗ 21 Волга 1965 года продается за 900 тысяч рублей на известном сайте по подбору объявлений.

"Руль без сколов, салон перешит, в люксовом хроме, рычаг КПП на руле 3 ступенчатая КПП", - коротко описывает автомобиль продавец.

Фото: Авито

Автор объявления также указывает, что у машины нет отчета об его истории, так как он выпущен раньше 1983 года. У базы недостаточно данных о данном транспорте. Единственное, что уточняется - пробег у авто более 65 тысяч км.

Отметим, что подобный автомобиль принимал участие в съемках отечественного фильма "Черная молния" 2009г.