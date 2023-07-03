Томские ПСС спасли девушку с карниза многоэтажного дома

Фото: ПСС по Томской области

В Томске 2 июля сотрудники ПСС спасли девушку, которая находилась на карнизе многоэтажного дома.

Как рассказали спасатели в своем telegram-канале, сообщение о том, что девушка находится на карнизе дома, они получили в 19.00.

"Спасатели, прибыв на место происшествия, с помощью лестницы добрались до окна пострадавшей. Проведя успешные переговоры с женщиной, она пустила спасателей в квартиру через окно, после чего сотрудники ТО ПСС смогли связаться с родственниками и узнать о местонахождении ключей от квартиры", - говорится в сообщении.

Спасатели открыли входную дверь и передали медикам пострадавшую.