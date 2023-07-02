В Томске мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 100 тысяч рублей

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Мошенникам не удалось обмануть томскую 75-летнюю пенсионерку. Женщину спасла внучка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска обратилась 75-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств.

По предварительным данным, пожилой женщине позвонила неизвестная и голосом, очень похожим на голос внучки, сообщила о том, что по ее вине произошло ДТП", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что, когда женщине позвонила мошенница, она пояснила, что для «решения вопроса» необходимо заплатить около миллиона рублей за операцию пострадавшего в аварии водителя. Пенсионерка сообщила, что у нее есть только 120 тысяч рублей, на что злоумышленники согласились и потребовали передать все сбережения курьеру, по пути к автомобилю которого потерпевшая увидела идущую по улице внучку и не стала передавать денежные средства.