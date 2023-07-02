В Томске 2 июля прогнозируется до +23 градусов и небольшой дождь

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске 2 июля синоптики обещают +23 градуса и переменную облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +21…23°С. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с.

В Томской области прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +7…+12°С. Температура днем +20…+25°С.