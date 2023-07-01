Новый закон о такси приняли в Томской области

В Томской области совершаются более 18 миллионов поездок в такси за год Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в двух чтениях приняли новый региональный закон, который регулирует полномочия органов власти в сфере пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба Законодательной думы региона. А с 1 сентября вступит в силу соответствующий федеральный закон, который будет регулировать отношения водителей такси и агрегаторов, определит требования к водителям и правила работы для самозанятых.

«Мы провели большую аналитическую работу совместно с администрацией региона и выяснили, что на территории Томской области порядка 10% официально зарегистрированных водителей такси», - сообщили в пресс-службе думы и отметили, что новый закон, в первую очередь, направлен на то, чтобы поездки для пассажиров такси становились более комфортными и безопасными.

Сообщается, что в Томской области совершаются более 18 миллионов поездок в такси за год, а оборот ниши составляет почти восемь миллиардов рублей. Благодаря нововведениям легально заниматься пассажирскими перевозками смогут и самозанятые. А в Томской области планируют создать официальный реестр агрегатов и такси.