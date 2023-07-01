Шесть томских выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Всего в этом году в Томской области было 40 стобалльных результатов на ЕГЭ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томские выпускники узнали результаты ЕГЭ по иностранному языку и информатике, сообщается на сайте администрации региона. Экзамен по информатике сдавали более тысячи человек, шесть из них получили по 100 баллов. Наивысший результат по информатике показали выпускники лицея при ТПУ, Сибирского лицея, лицея №8, Томского физико-технического лицея, школ №32 и «Эврика-развитие». А 139 человек написали информатику более чем на 80 баллов.

«Иностранный язык сдали 390 человек», - сообщили в администрации региона и уточнили, что 53 из них набрали более 80 баллов.

Всего в этом году в Томской области было 40 стобалльных результатов на ЕГЭ. При этом три выпускницы набрали по 100 баллов сразу по двум предметам.

Сегодня, 1 июля, завершается основной период ЕГЭ.