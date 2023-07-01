Кратковременный дождь и грозу прогнозируют в Томске 1 июля

Первый день июля в Томске и области, вероятно, будет дождливым. Фото: Сиб.фм

Первый день июля в Томске и области, вероятно, будет дождливым. По сведениям Томского гидрометцентра, 1 июля возможны кратковременные дожди и грозы. На небе будет облачно, но с прояснениями.

В Томске днем температура воздуха составит +18…+20 градусов. В области днем будет +18…+23 градуса.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В Томске возможны порывы ветра до 13 метров в секунду, а в области – до 14 метров в секунду.