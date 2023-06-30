Дерево упало на Московском тракте в Томске из-за ветра

Фото: Администрация Томска

В Томске городские службы будут устранять последствия сильного ливня и града. В настоящее время на Московском тракте упало дерево, сообщили в мэрии.

Сообщения о поваленных ветром деревьях и ветках, перебоях с электричеством и других последствиях непогоды принимает круглосуточная оперативная служба Томска по номеру 005.

На место оперативно выезжают городские службы для решения проблемы в короткие сроки.

«В данный момент после прошедшего града зафиксировано одно обращение в службу по поваленному дереву на Московском тракте. Информация передана ответственным службам», — говорится в сообщении.

Во время сильного ливня и штормового ветра томичам важно соблюдать меры безопасности — не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкци. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим.