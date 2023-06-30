В Томске после похолодания не снизился спрос на установку кондиционеров

Фото: Татьяна Черникова

Жители Томска продолжают скупать кондиционеры, несмотря на нежаркую погода. Спрос на вентиляторы и кондиционеры вырос в городе в период аномальной жары в начале июня, сообщает Tomsk.mk.ru

Напомним, в начале июня в Томске держалась аномальная жара в пределах +35…+37 градусов. Из-за этого горожане активно скупали вентиляторы. За день из магазинов выносили около 20 штук вентиляторов.

После похолодания ситуация с установкой кондиционеров практически не изменилась. Чтобы установить сплит-систему, приходится ждать около месяца.

Например, в одной из фирм рассказали, что рабочие могут приехать только через месяц, в другой компании сообщили о занятости до середины июля. Кроме того, такую технику в дождь ставить никто не будет.

В нескольких местах сообщили, что работают только со своими кондиционерами, поэтому установкой приборов, купленных в других местах, не занимаются.

Стоимость установки кондиционера в квартире будет зависеть от этажа и особенностей наружного блока.

Отметит, что ближайшие недели в Томске аномальной жары не ожидается. В областном центре будут дожди и пасмурная погода. В выходные воздух прогреется до +22 градусов.