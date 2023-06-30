Томск отличился самым дешевым сливочным маслом и вареной колбасой в Сибири

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томскстат проанализировал цены на основные продукты в Томске и в центрах регионов Сибирского федерального округа на 26 июня 2023 года. Выяснилось, что Томск вновь отличился самым дешевым сливочным маслом, а также вареной колбасой.

В Томске остается самая низкая цена в Сибири на масло сливочное (663,34 рубля за килограмм). Дороже всего этот продукт можно купить в Иркутске — 927,61 рубля за килограмм.

Также областной центр отличился самой дешевой вареной колбасой (403,06 рубля за килограмм). Значительно выше цены на нее в Кызыле — 478,02 рубля.

Аналитики также привели цены и на другие продукты в Томске. К примеру, 1 килограмм пшеничного хлеба стоит в городе 92,81 рубля, гречневая крупа – 69,19 рубля, литр молока – 79,41 рубля, сметана (кг) – 244,08 рубля, десяток куриных яиц – 70,78 рубля, говядина (кг) – 511,43, курица (кг) – 190,73, картофель – 28,24 рубля, сахар – 77,09 рубля, а морковь — 55,60 рубля.