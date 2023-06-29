На повышение зарплат бюджетников Томской области выделят 2,4 млрд рублей

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Депутаты Законодательной думы Томской области внесли изменения в бюджет региона на 2023 год во время очередного собрания. Так, на увеличение зарплат бюджетникам выделено 2,4 миллиарда рублей, сообщила на заседании председатель областной думы Оксана Козловская.

Зарплаты повысят работникам бюджетных организаций, которые попадают под действие указов президента РФ. Сюда входят — учителя, медицинские работники, специалисты социальной сферы и другие.

Заместитель начальника департамента финансов Томской области Юлия Фролова отметила, что в основном зарплаты будут повышаться через стимулирующие выплаты, у многих бюджетников на 5% вырастут оклады.

По словам Оксаны Козловской, благодаря данному повышению средняя зарплата у работников бюджетной сферы в регионе составит 49 тысяч рублей.

Одним из источников для выделения средств на повышение зарплаты станут неиспользуемые нецелевые остатки. Также на 1,4 млрд рублей увеличится уровень госдолга. Уровень долговой нагрузки составит 59,7%, что соответствует требованиям.