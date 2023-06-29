Погибшие в автомобиле у Гуманитарного лицея в Томске оказались иностранцами

Фото: СУ СК по Томской области

Двое мужчин, тела которых обнаружили в автомобиле на парковке у Гуманитарного лицея в Томске, оказались иностранцами. Погибшим было 20 и 23 года, сообщили в региональном СК.

Тела двоих мужчин были обнаружены очевидцами днем 29 июня.

«Личности мужчин установлены, ими оказались двое граждан из близлежащего зарубежья, 2003 и 2000 годов рождения», — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также организована доследственная проверка.