Более 8 километров освещения установят на трассах Томской области в 2023 году

Фото: Виктор Гусейнов

Более восьми километров линий электроосвещения построят в Томском, Молчановском и Тегульдетском районах в 2023 году. Об этом сообщили в администрации региона.

В Томском районе освещение построят на трассе Томск – Каргала — Колпашево у сельского парка «Околица» в селе Зоркальцево и вблизи деревни Кудринский Участок.

В Молчановском районе электроосвещение появится на автодороге Гришино – Колбинка — Тунгусово в границах села Тунгусово. В Тегульдетском районе свет смонтируют в селе Тегульдет на участке дороги Больше-Дорохово — Тегульдет.

Контракты с подрядчика уже заключены. Объекты построят выполнят компании «Монтажстрой» и «Горсети».

По данным обладминистрации, за последние пять лет на региональных трассах было построено 20,6 км линий уличного освещения в границах сел Тимирязевское, Зоркальцево, Каргала, Могочино, Нарга, поселков Зональная Станция, Предтеченск, Кузовлево, Кайдаловка и Светлый.