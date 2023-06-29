В Томской области многодетным семьям могут выдать деньги вместо земельных участков

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Многодетные семьи из Томской области могут получить денежную компенсацию вместо земельных участков. Закон приняли сегодня, 29 июня, депутаты Законодательной думы.

Как пояснил прокурор области Александр Семенов, за 3 года было передано чуть более 200 земельных участков, в то время как нуждаемость в них - 1200. В связи с этим, поступило предложение ввести денежную выплату, которую семья может получить вместо земельного участка.

"Размер выплаты не более 300 тыс рублей, деньги можно будет направить на покупку земельного участка, на приобретение или строительство жилья", - добавил прокурор.

Уточняется, что деньги выделят из областного и местного бюджета. Софинансирование из бюджета Томской области составит 95%. Также добавляется, что данный закон вступает в силу с 1 января 2024 года до 2026 года.