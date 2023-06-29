Томичи ищут очевидцев страшного ДТП на проспекте Ленина

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители ищут очевидцев довольно страшного ДТП. Авария произошла на проспекте Ленина, 147. Пока что информации о пострадавших нет.

"28.06.2023 в 22:20 произошло дтп по улице пр. Ленина 147. Нужны очевидцы если у кого-либо попало в видеорегистратор прошу помогите", - пишут участники аварии в паблике "Регион-70".

На кадрах видно, как одна из иномарок врезалась в фонарный столб, а вторая раскуроченная стоит рядом. Также на фотографии видно, что в автомобиле "Hyundai Solaris" сработали подушки безопасности.