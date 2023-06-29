В Томске 29 июня прогнозируются сильные ливни и грозы

Фото: Анна Ковалёва

В Томске сегодня, 29 июня, прогнозируются сильные ливни и грозы. Максимальная температура воздуха будет +18, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит до +16…18°С. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами усиление ветра до 15 м/с, при грозах порывы до 20 м/с.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, в отдельных районах грозы, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами усиление ветра до 15 м/с, при грозах порывы 17-22 м/с. Температура ночью +9…+14°С. Температура днем +16…+21°С.