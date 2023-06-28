«Томскстройзаказчик» привлечет кредит до 748 млн рублей для строительства ЖК на Сибирской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания «УМП Томскстройзаказчик» планирует привлечь кредит до 748 миллионов рублей для финансирования затрат на строительство ЖК на улице Сибирской в Томске, следует из данных госзакупок.

По данным сайта «Томскстройзаказчика», в рамках строительства жилого комплекса в районе улицы Сибирская, 74 будет возведено четырехсекционное девятиэтажное здание с пристроенной автостоянкой на 49 машин. В жилом комплексе планируют расположить 144 квартиры площадью от 35 до 104 квадратных метров.

Всего для строительства ЖК планируется привлечь не более 748,4 млн рублей на сроком до 30 месяцев. Максимальная (начальная) стоимость контракта на открытие кредита оценивается в 119,7 млн рублей.

Заявки на участие принимаются до 6 июля, определить кредитную организацию планируют 7 июля.

Напомним, что сделка на проведение конкурсной процедуры на услуги банка по открытию невозобновляемой кредитной линии была согласована. Строительство объекта на Сибирской, 74 планируется начать в августе 2023 года, срок сдачи объекта – третий квартал 2025 года.