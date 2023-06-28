На улице Советской в Томске появился мурал в 200 квадратных метров

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на улице Советская, 65 появился большой мурал. Его создал северчанин в рамках фестиваля "Выход в город". Стилизованный рисунок занимает площадь в 216 кв. м, и пока это самый большой мурал из нарисованных, сообщает пресс-служба мэрии.

"Создание мурала «Сибирь — место силы» идет на ул. Советская, 65 в рамках стрит-арт фестиваля «Выход в город»", - говорится в сообщении.

В администрации города уточнили, что данный рисунок создает северчанин Захар. Уже в ближайшее время работа над муралом будет завершена.

Отметим, что это четвертый мурал, появившийся на улицах Томска в рамках фестиваля. Ранее изображения, объединенные общей тематикой о Сибири, появились на других улицах города: на ул. Нахимова - «Домашний уют», возле томского ТЮЗа – портрет Николая Эрдмана и мурал «Стена леса» на пр. Кирова.

Всего в рамках фестиваля художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска выполнят 10 изображений.