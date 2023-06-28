В Томске вручили ключи от новой квартиры переселенцам из аварийного жилья

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Жительнице Томска Людмиле Табачковой, которая проживала в аварийном двухэтажном доме на улице Первомайская, вручили ключи от новой квартиры на улице Высоцкого. Об этом сообщили в мэрии.

«Семья Людмилы - первая из почти 60, для кого по муниципальной и региональной программе мэрия Томска закупила жилье в этом году. В квартиру на ул. Высоцкого томичка переезжает из аварийной двухэтажки по ул. Первомайская», — говорится в сообщении.

Томичке пожелали счастья в новой квартире и добрых соседей. Женщина поблагодарила мэрию за проделанную работу и порадовалась, что дом находится рядом с бором, где она сможет гулять и заниматься спортом с внуками.

«Томичи в аварийных домах живут в ужасных условиях. Задача власти – как можно быстрее предоставить полагающуюся квартиру, либо выкупить у собственника его «квадраты», чтобы он переехал в благоустроенное жилье. По объективным причинам значительное время программа тормозилась», — сказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

По его данным, на сегодняшний день приобретено порядка 60 квартир. В 2022 году было куплено только 26. Еще более 30 аукционов на покупку квартир объявлено. Еще 51 семья получила средства за свои квартиры и вложила их в новое жилье.

Приемка приобретённых квартир уже завершена, в ближайшее время ключи от нового жилья выдадут томичам, переселяющимся из аварийного фонда.