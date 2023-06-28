Житель Томска сталкивается с косыми взглядами из-за псориаза

Житель Томска пять лет страдает от псориаза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Томска Андрей уже почти пять лет страдает от псориаза. Заболевание начало проявляться из-за стресса на работе. Свою историю томич рассказал изданию «Аргументы и факты — Томск»

«Одно время на работе были большие изменения, больше обязанностей и в целом был какой-то нервный период. Тогда на голове, там, где волосы, стали появляться болячки, я этому внимания не придавал», — рассказал 30-летний мужчина.

Мужчина долгое время не обращал внимания на болячки, они немного чесались и шелушились, но дальше их становилось больше. Однако позже мужчина все-таки решил обратиться к врачу. Врачи ставили ему себорейный дерматит, грибковые поражения, но лечение никак не помогало.

Со временем Андрей нашел врача, который назначил адекватное лечение, которое приносило результаты. Но в один момент состояние мужчины ухудшилось, он попал в кожно-венерологический диспансер Томска.

«Бляшки стали больше, были почти везде, на голове тоже было много болячек. Когда потеешь, то они начинают сильнее чесаться и шелушиться. Врач увидел и направил в стационар. Там капали, мазали очень обильно все тело несколькими мазями, была специальная диета», — поделился Андрей.

Месяц он находился в больнице и уже два года продолжает лечиться дома.

Мужчина поделился, что переживает по поводу внешнего вида. Он стесняется ходить с коротким рукавом и старается не показывать болячки.

«У нас люди такие, если кожное заболевание, то думают это заразно, смотрят косо. А всем объяснять очень тяжело. На работе знают об этом, мне это никак не мешает. В целом, есть ощущение, что некомфортно, на улице ходить, в общественных местах появляться», — объяснил томич.

За пять лет с псориазом мужчина привык к заболеванию и держит его под контролем.