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НовостиОбщество28 июня 2023 4:46

Повторную противоклещевую обработку проведут в Зеленых горках в Томске

Также в в начале августа обработают детские лагеря и другие места отдыха
Алёна Мищенко

В Томске в течение месяца проведут повторную противокдещевую обработку на участке лесополосы на улице Энтузиастов. Также в в начале августа дополнительно обработают детские лагеря и другие места отдыха, сообщили в мэрии.

«Ежегодно мы проводим обработку от клещей. В этом году весна была поздняя, долго ждали подходящую погоду. Надо понимать, что в местах, где есть подстилка, – лесопарках, в которых опавшие листья не сгребают для сохранения экологического баланса, - вероятность обнаружения клещей наиболее высока», — цитируется городской департамент дорожной деятельности и благоустройства.

В департаменте уточнили, что клещей также могут переносить как мелкие грызуны, так и более крупные животные. Томичам необходимо всегда осматривать себя после прогулок в лесополосе.

Напомним, в этом году на противоклещевую обработку выделили около 3 млн рублей. В этом году было обработано более 800 гектаров. Ее провели на части зеленых территорий Томска, в том числе в Лагерном саду, площади Новособорной, у Мавлюкеевского озера, березовой роще в Светлом, парках, скверах, а также на кладбищах.