Томск вышел в финал конкурса «Культурная столица России-2024»

Фото: Анна Ковалёва

Томск вошел в числе финалистов федерального конкурса «Культурная столица года-2024». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Вместе с Томском за это звание борются Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Чебоксары и Чита», - уточняется в сообщении мэрии.

Мероприятие поводят уже второй раз. Участвуют инициативные команды, которые представляют административные центры субъектов РФ, городские округа с населением от 250 тысяч человек. Интересно, что Москва и Санкт-Петербург проходят в качестве не участников конкурса, а соорганизаторов и экспертов. Таким образом, авторы проекта обеспечили относительно равные конкурентные условия городам, у которых нет исторически сложившегося статуса столицы.

Жюри оценивает города по трем параметрам: история, настоящее и будущее. Участники представляют свою городскую среду, дизайн, инновации, креативные индустрии, материальные культурные ресурсы, образование, экологию, архивы, историко-культурное наследие, инклюзивную экосистему.

Почетное звание культурной столицы России победитель будет носить в течение 2024 года. Его определят в сентябре.