В Томской области ожидается шторм, грозы и сильные ливни

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В Томской области с 27 по 29 июня пройдут грозы, сильные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

"28.06.23 – 29.06.23 по области и городу Томску ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, град, порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с получением штормового предупреждения о комплексе метеорологических явлений. Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных:

- подъем уровней воды в малых реках;

-затопление пониженных участков местности;

- авариями на объектах ЖКХ;

- авариями на объектах энергетического комплекса (обрывы линий электропередач и аварии на подстанциях);

- нарушениями в работе всех видов транспорта и увеличением количества ДТП (осложнение обстановки на участках федеральной трассы, областных, местных, внутригородских и внутри поселковых автомобильных дорог);

- обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих кровель домов и рекламных конструкций, падением деревьев, связанных с усилением ветра, возможной гибелью сельско-хозяйственных культур.