Три лестницы планируют отремонтировать в Томске в 2023 году

Фото: Администрация Томска

Три лестничных спуска отремонтируют в Томске в 2023 году на проспекте Мира, 20, на улицах Бюрюкова, 2 и Ивановского, 14. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на Бирюкова сделают новую железную лестницу. На данный момент подрядчик завершает изготовление новых пролетов. Работы здесь планирует завершить до конца июля.

На проспекте Мира на этой неделе начнется монтаж ступенек. На Ивановского обустроят пологий спуск, который ведет к детскому саду и остановке.

«В администрацию города приходит много обращений от томичей, касающихся состояния лестниц. Долгое время этому вопросу действительно не уделялось достаточного внимания. При этом здесь идет речь не только и не столько о комфорте, сколько о безопасности наших жителей. За пару лет мы хорошо продвинулись в решении проблемы, ежегодно силами районных администрации ремонтируются по 5-7 лестниц», — сказал и.о. мэра Михаил Ратнер ходе выездного совещания.

По его словам, старый бетон меняется на современные ступени, которые легче чистить. Однако стоит обратить внимание то, чтобы подрядчики после демонтажа старой лестницы оперативно устанавливали новую.