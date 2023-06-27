В Томске площадки с отмененного Дня молодежи повторят на других праздниках

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В Томске популярные локации с Дня молодежи планируют повторить во время празднования Дня томича в сентябре и на других праздниках, сообщили в мэрии.

Напомним, празднование Дня молодежи в Томске отменили 24 июня. Из-за этого все мероприятия, приуроченные к празднику были приостановлены. Это сделано для безопасности томичей.

«Площадка «Я-русский», «Аллея вузов», спортивные и научно-технические локации, которые были организованы в День молодежи, планируется повторить во время Дня томича в сентябре и иных массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Как утончил начальник управления молодежной политики Александр Лисицын, для проведения Дня молодежи в городе подготовили множество локаций. Не все томичи смогли их увидеть. Власти приняли решение эти задумки продублировать во время других томских праздников.