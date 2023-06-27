В Томске мужчина сорвался с водосточной трубы, пытаясь забраться в квартиру дочери

Фото: Томская поисково-спасательная служба

В Томске мужчина пытался забраться в квартиру дочери по водосточной трубе, но сорвался и упал. Приехавшие на место спасатели обнаружили у него травмы и кровотечение из затылка части головы, сообщили в поисково-спасательной службе.

Сигнал о происшествии поступил томской ПСС 27 июня в 4:52 утра. За помощью обратилась местная жительница, которая услышала глухой звук удара и крики о помощи. Женщина предположила, что произошло падение соседа в квартире снизу, но дверь ей никто не открывал.

Прибывшие на мест спасатели решили попасть в квартиру, где могло случиться происшествие с балкона томички. Во время подготовки системы спасения и эвакуации в кустах был замечен лежащий мужчина с признаками жизни.

«Осмотрев его, спасатели обнаружили наличие травм и кровотечение из затылочной части головы и вызвали скорую помощь». — говорится в сообщении.

Мужчину уложили на носилки и оказали первую помощь по остановке кровотечения. Придя в сознание, он объяснил, что забирался по водосточной трубе в квартиру к дочери, но сорвался и упал. После приезда скорой помощи пострадавшего передали медикам.