В Северске ищут пропавшего 62-летнего мужчину с потерей памяти

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

В Северске разыскивают пропавшего 62-летнего Сергея Савина с потерей памяти, который 26 июня ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Северск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Савин Сергей Петрович, 62 года (1960 года рождения). 26 июня 2023 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, также возможна потеря памяти.

Ростом пропавший 177 см, худощавого телосложения, волосы черной с проседью, карие глаза.

В момент пропажи был одет в черно-белую футболку, серые штаны, ящерные резиновые тапочки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.