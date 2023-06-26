Житель Томской области нарушил правила содержания свиней

На личном подворье должным образом не была огорожена территория содержания животных Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В личном подсобном хозяйстве жителя Томской области провели проверку после жалоб односельчан на то, что он нарушает правила содержания свиней. Проверку по требованию первого зампрокурора Томской области провели специалисты управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

«На личном подворье должным образом не была огорожена территория содержания животных. Также владелец не предоставил документы на корма и кормовые добавки», - уточнили в ведомстве.

В результате томичу выдали предписание об устранении нарушений. Также его привлекли к административной ответственности в форме предупреждения.